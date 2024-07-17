Бійці СБУ 'товстим БПЛА' накрили гніздо російських дроноводів (гаряче відео)

Воїни Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України здобули чергову перемогу у боротьбі з російськими безпілотниками FPV. Спецпризначенці виявили "гніздо" ворожих операторів FPV-дронів.

У мережі з'явилося відео, як оператори дроні ЦСО "А" СБУ виявили місце, де розмістилися російські дроноводи та завдали по ньому удару з БПЛА.

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Використовуючи спеціальне обладнання, вони змогли не лише виявити, але й знешкодити ворожі позиції разом з FPV-безпілотниками.

Після цього українські бійці завдали точного удару по місцю перебування російських FPV-пілотів. Деталі операції не розголошуються.

Нагадаємо, днями Чорні Запорожці ефектно підірвали дорогий російський танк "Прорив".

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