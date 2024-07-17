Бойцы СБУ 'толстым БПЛА' накрыли гнездо российских дроноводов (горячее видео)

Воины Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины одержали очередную победу по борьбе с российскими беспилотниками FPV. Спецназовцы обнаружили "гнездо" вражеских операторов FPV-дронов.

В сети появилось видео, как операторы дроны ЦСО "А" СБУ обнаружили место, где разместились российские дроновады и нанесли по нему удар с БПЛА.

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Используя специальное оборудование они смогли не только обнаружить, но и обезвредить враждебные позиции вместе с FPV-беспилотниками.

После этого украинские бойцы нанесли точный удар по месту нахождения российских FPV-пилотов. Детали сделки не разглашаются.

Напомним, на днях Черные Запорожцы эффектно взорвали дорогостоящий российский танк "Прорыв".

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