Дрони прикордонників знищили низку військових цілей окупантів під Бахмутом (відео)

Українські прикордонники продовжують допомагати військовим знищувати техніку російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Бахмутському напрямку.

Там бійці з бригади "Помста" знищили низку військових цілей ударними дронами. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.

"Ударні дрони прикордонників "Помсти" знищили низку військових цілей окупантів на Бахмутському напрямку. Серед них: ворожий легковий автомобіль, військова вантажівка, дві гармати-гаубиці Д-20, гаубиця Д-30 та гармата МТ-12 "Рапіра", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити роботу прикордонників. Точний час та місце знищення військової техніки російських окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 14 липня безпілотники атакували два об'єкти у місті Суджа Курської області росії.

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