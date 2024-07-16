Дроны пограничников уничтожили ряд военных целей оккупантов под Бахмутом (видео)

Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Бахмутском направлении.

Там бойцы из бригады "Помста" уничтожили ряд военных целей ударными дронами. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"Ударные дроны пограничников "Помсти" уничтожили ряд военных целей оккупантов на Бахмутском направлении. Среди них: вражеский легковой автомобиль, военный грузовик, две пушки-гаубицы Д-20, гаубица Д-30 и пушка МТ-12 "Рапира", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть работу пограничников. Точное время и место уничтожения военной техники российских оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, 14 июля беспилотники атаковали два объекта в городе Суджа Курской области россии.

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