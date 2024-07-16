В Курській області рф після атаки дронів загорівся завод, що виробляє продукцію для енергетики (фото та відео)

У ніч на 16 липня безпілотники атакували чотири російські регіони. Вибухи лунали у Курській, Бєлгородській, Воронезькій та Ростовській областях.

У Курській області в селищі Корєньово після атаки БПЛА загорівся завод низьковольтної апаратури, що виготовляє продукцію для енергетики та інших галузей промисловості. Виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов показав фото пожежі на заводі та написав:

"Сьогодні вночі український коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтної апаратури у Корєньово. Ніхто із працівників не постраждав. Займання в одному з технологічних цехів гасять пожежні розрахунки із двох районів".

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Пожежа на заводі у Курській області рф. Джерело: t.me/gubernator_46

Пожежа на заводі у Курській області рф. Джерело: t.me/gubernator_46

Пожежа на заводі у Курській області рф. Джерело: t.me/gubernator_46

Міноборони рф тим часом повідомило про знищення вночі 13 українських безпілотників літакового типу: 9 – над Ростовською областю, 1 – над Курською областю, 1 – над Воронезькою областю, 1 – над Білгородською областю. Відомство заявило, що один БПЛА було знищено над акваторією Чорного моря біля західного узбережжя окупованого Криму.

Нагадаємо, 14 липня безпілотники атакували два об'єкти у місті Суджа Курської області росії.

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