В Курской области рф после атаки дронов загорелся завод, производящий продукцию для энергетики (фото и видео)

В ночь на 16 июля беспилотники атаковали четыре российских региона. Взрывы раздавались в Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях.

В Курской области в поселке Коренево после атаки БПЛА загорелся завод низковольтной аппаратуры, производящий продукцию для энергетики и других отраслей промышленности. Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов показал фото пожара на заводе и написал:

"Сегодня ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево. Никто из работников не пострадал. Возгорание в одном из технологических цехов гасят пожарные расчеты из двух районов".

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Пожар на заводе в Курской области РФ. Источник: t.me/gubernator_46

Пожар на заводе в Курской области РФ. Источник: t.me/gubernator_46

Пожар на заводе в Курской области РФ. Источник: t.me/gubernator_46

Минобороны рф тем временем сообщило об уничтожении ночью 13 украинских беспилотников самолетного типа: 9 – над Ростовской областью, 1 – над Курской областью, 1 – над Воронежской областью, 1 – над Белгородской областью. Ведомство заявило, что один БПЛА был уничтожен над акваторией Черного моря у западного побережья оккупированного Крыма.

Напомним, 14 июля беспилотники атаковали два объекта в городе Суджа Курской области россии.

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