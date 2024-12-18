На які авто різко зросте ціна у 2025 році: список моделей

Автомобільні експерти компанії Hagerty склали список моделей, ціна яких, за прогнозами, різко зросте у 2025 році. Цей рейтинг, відомий як Bull Market List, включає одинадцять авто, які мають високу інвестиційну привабливість.

Машини охоплюють кілька десятиліть — від 1960-х до 2010-х років — і походять із шести країн світу. Вартість моделей варіюється від менш ніж 10 тисяч доларів до кількох мільйонів.

Серед авто, які потрапили до цьогорічного списку, є Jaguar E-Type SI 3.8 Coupe (1961-1964), Lamborghini Gallardo MT (2003-2013), Ford Bronco II (1984-1990) та Datsun 280ZX (1978-1983).

Mini Cooper S. Джерело: infocar.ua

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Також у переліку присутні Volvo P1800 (1961-1972), Dodge Magnum SRT-8 (2006-2008), Ferrari 400/412 (1976-1989) і Mini Cooper S (2002-2006). Водночас Honda Prelude (1997-2001), Mercedes-Benz G 500 (2002-2008) і культовий DeLorean DMC-12 (1981-1983) доповнюють цей список.

Dodge Magnum SRT-8 (2006-2008). Джерело: Скриншот з youtube.com

Hagerty підкреслює, що ці автомобілі мають не лише фінансовий потенціал, але й можуть подарувати власникам справжнє задоволення від керування. У кожної моделі є свої унікальні особливості, які роблять її цікавою для ентузіастів і колекціонерів.

Окрім прогнозу на 2025 рік, експерти нагадали про торішній Bull Market List. У 2024 році до рейтингу увійшли, зокрема, Lamborghini Countach 25th Anniversary (1989), Chrysler Town & Country (1946-1950), BMW M3 (2008-2013) та Ferrari FF (2011-2016). Також у списку були Jaguar XKR (2000-2005), Jeep CJ-8 Scrambler (1981-1986) і Chevrolet Impala SS (1965-1970).

Lamborghini Countach 25th Anniversary (1989). Джерело: ores-group.com

Особливістю рейтингу є те, що він охоплює моделі різних категорій: від компактних спортивних автомобілів до культових позашляховиків. Таке різноманіття дозволяє знайти варіанти як для колекціонерів із великими бюджетами, так і для тих, хто шукає доступніші інвестиції.

Наприклад, Mini Cooper S (2002-2006) є відносно доступним варіантом з високим потенціалом зростання вартості. Водночас Jaguar E-Type і Lamborghini Gallardo належать до елітного сегмента, який цікавить заможних колекціонерів.

Jaguar E-Type. Джерело: jaguar.ua

Експерти радять звернути увагу на авто з цього списку не лише як на транспортні засоби, а і як на об’єкти інвестицій. Зростання популярності ретро-автомобілів і обмежена кількість екземплярів деяких моделей робить їх перспективними активами.

Bull Market List є щорічним орієнтиром для колекціонерів і автолюбителів, які прагнуть не лише насолоджуватися унікальними автомобілями, а й отримувати прибуток від їхньої купівлі.

Раніше експерти назвали три найбільш недооцінені позашляховики на ринку.

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