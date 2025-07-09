На які пільги мають право батьки учасників бойових дій: повний перелік

У липні 2025 року пільги для батьків учасників бойових дій залишаються актуальними, хоча жодних нових змін до законодавства наразі не запроваджено. Водночас Пенсійний фонд України та органи соціального захисту населення нагадують про оновлені правила оформлення допомоги, які значно спростили саму процедуру.

Батьки військових, які мають статус учасника бойових дій, як і раніше, мають право на знижку у розмірі 50% на оплату житлово-комунальних послуг у межах встановлених соціальних норм. Якщо домогосподарство не підключене до централізованого опалення, передбачено пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу. Про це пише biz.ua.

Також зберігається право на першочергове медичне обслуговування та безкоштовне отримання рецептурних ліків, а пільговий проїзд діє відповідно до чинного законодавства. Крім того, громадяни цієї категорії мають перевагу у черзі при зверненні до ЦНАПів, органів соцзахисту та Пенсійного фонду.

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Суттєвим нововведенням у процедурі є можливість подати заяву онлайн — як через офіційний портал Пенсійного фонду, так і за допомогою мобільного застосунку. Спрощено й перелік документів, які потрібно надати: тепер достатньо посвідчення родича учасника бойових дій, ідентифікаційного коду та документа, що підтверджує родинний зв’язок. Також усі пільги були монетизовані — грошові кошти зараховуються безпосередньо на банківський рахунок одержувача або надсилаються через Укрпошту.

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