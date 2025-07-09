На какие льготы имеют право родители участников: полный перечень

В июле 2025 года льготы для родителей участников боевых действий остаются актуальными, хотя никакие новые изменения в законодательство пока не введены. В то же время Пенсионный фонд Украины и органы социальной защиты населения напоминают об обновленных правилах оформления помощи, значительно упростивших саму процедуру.

Родители военных, имеющие статус участника боевых действий, по-прежнему имеют право на скидку в размере 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных социальных норм. Если домохозяйство не подключено к централизованному отоплению, предусмотрены льготы на покупку твердого топлива и сжиженного газа. Об этом пишет biz.ua.

Также сохраняется право на первоочередное медицинское обслуживание и бесплатное получение рецептурного лекарства, а льготный проезд действует в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, граждане этой категории имеют преимущество в очереди при обращении в ЦНАПы, органы соцзащиты и Пенсионный фонд.

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Существенным нововведением в процедуре является возможность подать заявление онлайн как через официальный портал Пенсионного фонда, так и с помощью мобильного приложения. Упрощен и перечень документов, которые необходимо предоставить: теперь достаточно удостоверения родственника участника боевых действий, идентификационного кода и документа, подтверждающего родственную связь. Все льготы были монетизированы — денежные средства зачисляются непосредственно на банковский счет получателя или направляются через Укрпочту.

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