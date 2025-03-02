На які виплати має право дружина зниклого безвісти військовослужбовця

З 1 лютого в Україні почали діяти зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей". Вони впливають на механізм розподілу щомісячної грошової допомоги для родичів військових.

Раніше щомісячну виплату в розмірі приблизно 120 тисяч гривень отримував один із найближчих родичів військовослужбовця. Найчастіше це була дружина або батьки, пише "24 Канал".

Інші члени сім’ї не могли отримати ці кошти без особистого розпорядження військовослужбовця. Однак із 1 лютого порядок виплат зазнав змін.

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Тепер, якщо військовий не залишив спеціального розпорядження, розподіл коштів відбуватиметься автоматично за таким принципом:

50% виплат розподіляється порівну серед учасників першої черги, до яких відносяться:

дружина (чоловік) військовослужбовця;

законні представники неповнолітніх дітей;

діти з інвалідністю з дитинства або їхні законні представники;

батьки військового, крім тих, які отримують аліменти від військовослужбовця або були позбавлені батьківських прав.

У разі відсутності представників першої черги, 20% виплат передаються родичам другої черги, серед яких:

повнолітні діти;

брати або сестри військовослужбовця.

Частина коштів, що залишилася невиплаченою (50% або 80%), зберігається у військовій частині та може бути перерахована військовослужбовцю за таких умов:

повернення з полону;

виявлення військовослужбовця, якщо він був зниклим безвісти.

Отже, якщо раніше дружина мала можливість отримати приблизно 120 тисяч гривень, то зараз їй належить лише частина цієї суми. Також, якщо на виплату зниклого безвісти військового претендують обоє батьків, кожен із них отримає орієнтовно по 20 тисяч гривень.

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