На які виплати може розраховувати військовий при звільненні: повний перелік

Попри війну, українське законодавство визначає конкретні підстави, за яких військовослужбовці можуть бути звільнені з армії. Після демобілізації держава гарантує їм фінансову підтримку, яка сприяє адаптації до мирного життя.

Компенсація за невидане речове майно

Усі військові, крім строковиків і курсантів, мають право на компенсацію за речове забезпечення, яке вони не отримали під час служби. Щоб її оформити, потрібно подати командиру рапорт та додати довідку від речової служби про вартість майна. Про особливості виплат повідомляє АрміяInform.

Одноразова грошова допомога при звільненні

Згідно із Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", при звільненні може бути нарахована одноразова виплата. Її розмір залежить від причин звільнення та тривалості служби:

Ті, хто йде зі служби за станом здоров’я або після перебування в полоні (за винятком строковиків), отримують 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний рік служби.

Військові з понад 10-річним стажем, які звільняються через сімейні обставини чи з інших поважних причин, також мають право на виплату у розмірі 50% грошового забезпечення за кожен повний рік служби.

Читайте також: Як отримати дублікат посвідчення УБД у разі втрати чи пошкодження: відповідь ТЦК

Виплати мобілізованим та резервістам

Особи, призвані на службу в умовах мобілізації або особливого періоду, отримують 4% від місячного грошового забезпечення за кожен повний місяць служби. Мінімальний розмір цієї допомоги становить не менше ніж 25% місячного забезпечення.

Компенсація за невикористану відпустку

Після звільнення військовослужбовцям компенсують усі дні основної та додаткової відпустки, якими вони не скористалися. Це правило діє незалежно від причин звільнення.

Виплата допомоги на оздоровлення

Якщо щорічна грошова допомога на оздоровлення не була виплачена до звільнення, її зобов’язані надати під час припинення служби.

Матеріальна допомога на побутові потреби

Військові можуть щороку отримувати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Якщо така допомога не була нарахована раніше, військовослужбовець може претендувати на неї при звільненні, за наявності підстав.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!