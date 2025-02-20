На коли заплановані весняні канікули у школах України у 2025 році та скільки вони триватимуть

Поточний навчальний рік в українських школах розпочався 2 вересня 2024 року. Він офіційно триватиме до 30 червня 2025 року.

Упродовж навчального року заплановані осінні, зимові та весняні канікули. Про те, коли школярі відпочиватимуть навесні цього року, розповідає "24 Канал".

У поточному навчальному році школи мають право самостійно встановлювати дати канікул. Міністерство освіти і науки України також надало можливість погоджувати структуру і тривалість навчального тижня, дня, перерв між заняттями та форми організації освітнього процесу.

Читайте також: Чи потрібні уроки музики в школі, і чи не час їх взагалі прибрати!?

Школи мають можливість самостійно вирішувати, чи надавати учням весняні канікули, чи продовжити зимовий відпочинок. При цьому враховуються умови на місцях, зокрема, безпека та погодні фактори.

Зазвичай весняний відпочинок триває тиждень, і цей рік не стане винятком.

У більшості шкіл України весняні канікули розпочнуться 24 березня і триватимуть до 30 березня цього року.

Попередньо погоджені дати канікул для учнів були затверджені, зокрема, в таких містах, як Рівне, Луцьк, Хмельницький, Ужгород та інших.

Варто зауважити, що канікули можуть мати різні дати навіть у межах одного міста, оскільки, як уже зазначалося, школи мають право самостійно визначати час відпочинку для учнів.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, що в Україні офіційно скасували вручення золотих та срібних медалей випускникам 11-х класів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!