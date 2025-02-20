На когда запланированы весенние каникулы в школах Украины в 2025 году и сколько они продлятся

Текущий учебный год в украинских школах начался 2 сентября 2024 года. Он официально продлится до 30 июня 2025 года.

В течение учебного года запланированы осенние, зимние и весенние каникулы. О том, когда школьники будут отдыхать весной этого года, рассказывает "24 Канал".

В текущем учебном году школы имеют право самостоятельно устанавливать даты каникул. Министерство образования и науки Украины также предоставило возможность согласовывать структуру и продолжительность учебной недели, дня, перерывов между занятиями и формы организации образовательного процесса.

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Школы имеют возможность самостоятельно решать, предоставлять ли ученикам весенние каникулы, или продолжить зимний отдых. При этом учитываются условия на местах, в частности, безопасность и погодные факторы.

Обычно весенний отдых длится неделю, и этот год не станет исключением.

В большинстве школ Украины весенние каникулы начнутся 24 марта и продлятся до 30 марта этого года.

Предварительно согласованные даты каникул для учеников были утверждены, в частности, в таких городах, как Ровно, Луцк, Хмельницкий, Ужгород и других.

Стоит заметить, что каникулы могут иметь разные даты даже в пределах одного города, поскольку, как уже отмечалось, школы имеют право самостоятельно определять время отдыха для учеников.

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