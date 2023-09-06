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На морському дні біля Аляски знайшли дивне "моторошне золоте яйце" (фото)

Билім Олена

На морському дні біля Аляски знайшли дивне 'моторошне золоте яйце' (фото)

Вчені виявили на дні Тихого океану загадковий об'єкт, який отримав назву "моторошне золоте яйце". За допомогою обладнання з дистанційним керуванням океанологи витягли зразок із золотої раковини, яка виявилася схожою на шовк.

Вчені зібрали зразки для подальшого аналізу, але справжня ідентичність і походження об'єкта залишаються невідомими, повідомляє The Economic Times

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На морському дні біля Аляски знайшли дивне ''моторошне золоте яйце'' (фото)
На морському дні біля Аляски знайшли дивне ''моторошне золоте яйце'' (фото)
На морському дні біля Аляски знайшли дивне ''моторошне золоте яйце'' (фото)

Зазначається, що об’єкт був розташований поблизу підводного вулкана на глибині 3,1 кілометра.

У загадковому об’єкті була дірка, що спонукало одного з дослідників заявити, що "щось намагалося потрапити всередину, або вибратися".

Видання пише, що зразки були ретельно зібрані в пробірки та відправлені для аналізу в лабораторію.

Вчені припускають, що це, швидше за все, блискуча оболонка яйця, або залишки якоїсь губки, але вони поки що не мають остаточної відповіді. Ідентифікація таємничої кулі потребує ближчого огляду.

Нагадаємо, у Карибському морі помітили рідкісну акулу, яка досягає статевої зрілості у 134 роки.

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