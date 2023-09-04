У Карибському морі помітили рідкісну акулу, яка досягає статевої зрілості у 134 роки (відео)

Гренландська акула — велика, млява і зазвичай сліпа субарктична хижачка, яку називають "сплячою" через її повільне плавання, низький рівень активності та неагресивний характер. Вона є найдовше живуча хребетна тварина на Землі.

Пристосувавшися до життя на глибині, вона рідко спливає на поверхню, а через харчування падаллю, має високу концентрацію триметиламін-N-оксиду в своїх тканинах, що робить її м’ясо токсичним.

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Біологи були вражені, виявивши таємничу холодноводну акулу за тисячі миль від її природного середовища існування – у тропіках Карибського моря, пише Business Insider.

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Дослідники зустріли акулу біля узбережжя Белізу. Спочатку вчені підозрювали, що це може бути шестизяброва акула, домінуючий глибоководний хижак, але, сфотографувавши рідко помічену тварину, вони підтвердили її ідентичність як "швидше за все" гренландську акулу.

"Ми раптом побачили під поверхнею води дуже повільну, мляву істоту", — сказав біолог Деванші Касана. Він сказав, що вона виглядала, "як щось, що могло існувати в доісторичні часи".

За даними Національної океанічної служби, гренландські акули є найбільш тривало живучими хребетними тваринами на Землі, з тривалістю життя 250-500 років.

Вони мешкають на глибині у темряві, де повільно ростуть, рухаються і старіють. Гренландські акули в основному харчуються мертвими мешканцями морів.

Деякі з них можуть виростати 4 метрів та важити 1200 кілограмів. Темпи росту таких акул – сантиметр на рік. А ще – гренландські акули не досягають статевої зрілості, поки їм не виповниться принаймні 134 роки.

Нагадаємо, в Південній Африці 53-річний сафарі-гід зняв на камеру неймовірні кадри бою між слоном і крокодилом у річці Луангва.

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