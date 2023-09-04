В Карибском море заметили редкую акулу, достигающую половой зрелости в 134 года (видео)

Гренландская акула — большая, вялая и обычно слепая субарктическая хищница, которую называют "спящей" из-за ее медленного плавания, низкого уровня активности и неагрессивного характера. Это самое длинное живущее позвоночное животное на Земле.

Приспособившись к жизни на глубине, она редко всплывает на поверхность, а из-за питания падалью, имеет высокую концентрацию триметиламина-N-оксида в своих тканях, что делает ее мясо токсичным.

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Биологи были поражены, обнаружив таинственную холодноводную акулу в тысячах милях от ее природной среды обитания – в тропиках Карибского моря, пишет Business Insider.

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Исследователи встретили акулу у побережья Белиза. Сначала ученые подозревали, что это может быть шестизябровая акула, доминирующий глубоководный хищник, но, сфотографировав редко замеченное животное, они подтвердили его идентичность как "скорее всего" гренландскую акулу.

"Мы вдруг увидели под поверхностью воды очень медленное, вялое существо", — сказал биолог Деванши Касана. Он сказал, что она выглядела "как что-то, что могло существовать в доисторические времена".

По данным Национальной океанической службы, гренландские акулы являются наиболее продолжительно живущими позвоночными животными на Земле, с продолжительностью жизни 250-500 лет.

Они живут на глубине в темноте, где медленно растут, двигаются и стареют. Гренландские акулы в основном питаются мертвыми обитателями морей.

Некоторые из них могут вырастать 4 метра и весить 1200 килограммов. Темпы роста таких акул – сантиметр в год. А еще – гренландские акулы не достигают половой зрелости, пока им не исполнится как минимум 134 года.

Напомним, в Южной Африке 53-летний сафари-гид снял на камеру невероятные кадры сражения между слоном и крокодилом в реке Луангва.

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