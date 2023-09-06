На морском дне у Аляски нашли странное ''жуткое золотое яйцо'' (фото)

Ученые обнаружили на дне Тихого океана загадочный объект, получивший название "жуткое золотое яйцо". С помощью оборудования с дистанционным управлением океанологи извлекли образец из золотой раковины, которая оказалась похожа на шелк.

Ученые собрали образцы для дальнейшего анализа, но подлинная идентичность и происхождение объекта остаются неизвестными, сообщает The Economic Times.

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Объект находится вблизи подводного вулкана на глубине 3,1 километра.

В загадочном объекте была дыра, что побудило одного из исследователей заявить, что "что-то пыталось попасть внутрь, или выбраться".

Издание пишет, что образцы были тщательно собраны в пробирки и отправлены для анализа в лабораторию.

Ученые предполагают, что это, скорее всего, блестящая оболочка яйца, или остатки губки, но они пока не имеют окончательного ответа. Идентификация таинственного шара требует более близкого обзора.

Напомним, в Карибском море заметили редкую акулу, достигающую половой зрелости в 134 года.

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