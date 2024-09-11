На Покровському напрямку арта 47 ОМБр накрила аеробомберів окупаційної армії (відео)

На Покровському напрямку фронту бійці 47 окремої механізованої бригади знешкодили дроноводів російської армії. Разом з ними було знешкоджено приміщення, в якому окупанти складали боєприпаси.

Як повідомили у Telegram-каналі 47 окремої механізованої бригади, артилерія накрила й два автомобілі, якими пересувалися ворожі солдати.

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Відео БуАР 47 ОМБр, як це було:

"Покровський напрямок. Артилеристи 47 окремої механізованої бригади знищили російських операторів дронів. Також оборонці виявили приміщення зі складом боєприпасів та двома автівками, на яких і приїхали ті росіяни. Другий снаряд — теж в ціль", – прокоментували в 47 ОМБр.

Втрати росіян на фронті. Джерело: t.me/brygada47

Втрати росіян на фронті. Джерело: t.me/brygada47

Нагадаємо, днями бійці з Rarog біля Часового Яру знищили "Солнцепьок" ворога прямо в момент пусків.

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