На Прикарпатті ведмідь вибіг з лісу та атакував коня (фото)

В Івано-Франківській області в урочищі Плоска бурий ведмідь напав на коня. Це сталося на території Солотвинської громади.

Як повідомляє Українське товариство мисливців і рибалок, цей інцидент стався наприкінці вересня. Власниця коня зауважила, що тварину вдалося врятувати, однак ведмідь завдав коню значних глибоких ран.

Голова Івано-Франківської організації УТМР Михайло Лущак припустив, що це був ведмідь-хитун, що міг бути розлюченим через погане самопочуття.

"У нього або не вистачає вітамінів в організмі або, що більш ймовірно, він був поранений браконьєрами. У такому стані тварина стає розлючена і втрачає контроль", – додав Лущак.

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Фахівець каже, що останнім часом на Франківщині почастішали напади ведмедів. Інколи їхніми жертвами ставали люди. На людей ведмеді нападали на Рожнятівщині, Косівщині та Надвірнянщині.

Також ведмеді атакували свійських тварин.

В Українському товаристві мисливців і рибалок застерегли всіх, хто живе на околицях лісів чи подорожує Карпатами: "Варто пам’ятати, що тут мешкає найбільший хижак Європи – бурий ведмідь і зустріч з ним може бути дуже небезпечною".

Нагадаємо, на Алясці бурий ведмідь атакував туристів, що знімали його на відео.

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