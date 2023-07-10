На Алясці на групу туристів накинувся бурий ведмідь (моторошні кадри)

На Алясці сталася несподівана зустріч групи туристів з бурим ведмедем. Подію описали самі мандрівники у своєму Instagram-акаунті під назвою scenicbearviewing.

Туристи кажуть, що насолоджувалися мальовничою природою та фотографували диких ведмедів, коли раптово з'явився величезний хижак. Однак, замість паніки та спроб втекти, туристи вирішили діяти інакше. Вони почали кричати, щоб відлякати ведмедя.

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Гіди, що супроводжували групу, підкреслили важливість не тікати від ведмедя, що атакує. За їхніми словами, ведмідь може розглядати таку реакцію як виклик, і його природні інстинкти переслідування можуть бути активовані.

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Замість цього, радять відповідно реагувати на ситуацію, наприклад, створити гучний шум, кричати й виглядати загрозливими.

Гіди наголошують, що небезпечно наближатися до ведмедів без належного досвіду та супроводу кваліфікованих фахівців.

Зазначається, що коли ви зустріли ведмедя у лісі чи десь на природі, варто правильно діяти, щоб уникнути нападу хижака.

Намагайтеся зберігати спокій і не панікувати. Нервові рухи та голос можуть викликати агресію у ведмедя. Зосередьтеся і намагайтеся контролювати свої емоції.

Уникайте спроб втечі, особливо якщо ведмідь вже помітив вас. Багато видів ведмедів мають природний інстинкт переслідування, і втеча може спровокувати його до полювання.

Рухайтеся повільно та уникайте різких рухів. Залишайтеся на безпечній відстані від ведмедя і не наближайтеся до нього. Відступайте плавно назад, уникайте створення загрозливої ситуації.

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Говоріть голосно, кричіть або використовуйте свисток, щоб налякати ведмедя.

Розправте руки в сторони, щоб видаватися більшими та загрозливими. Розгорніть парасольку, якщо вона є, або підніміть рухи вгору, щоб показати ведмедю, що ви можете бути небезпечним опонентом.

Не ставте себе між ведмедем і його потенційним шляхом втечі, особливо якщо це єдиний вихід. Дайте йому можливість уникнути вас і відійти.

Якщо ви перебуваєте в місцевості, де часто зустрічаються ведмеді, розгляньте можливість використання хімічних засобів відлякування для ведмедів, таких як репеленти. Дотримуйтесь інструкцій щодо правильного застосування цих засобів.

Уникайте наближення до ведмедя, щоб побачити його харчування або нагодувати його. Збережіть безпечну відстань і не перешкоджайте ведмедю в його природних заняттях.

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