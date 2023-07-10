На Аляске на группу туристов набросился бурый медведь (жуткие кадры)

На Аляске произошла неожиданная встреча группы туристов с бурым медведем. Событие описали сами путешественники в своем Instagram-аккаунте под названием scenicbearviewing.

Туристы говорят, что наслаждались живописной природой и фотографировали диких медведей, когда вдруг появился огромный хищник. Однако вместо паники и попыток сбежать туристы решили действовать иначе. Они начали кричать, чтобы отпугнуть медведя.

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Гиды, сопровождавшие группу, подчеркнули важность не убегать от атакующего медведя. По их словам, медведь может рассматривать такую реакцию как вызов и его естественные инстинкты преследования могут быть активированы.

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Вместо этого советуют соответственно реагировать на ситуацию, например, создать громкий шум, кричать и выглядеть угрожающими.

Гиды подчеркивают, что опасно приближаться к медведям без должного опыта и сопровождения квалифицированных специалистов.

Отмечается, что когда вы встретили медведя в лесу или где-нибудь на природе, следует правильно действовать, чтобы избежать нападения хищника.

Старайтесь сохранять спокойствие и не паниковать. Нервные движения и голос могут вызвать агрессию у медведя. Сосредоточьтесь и старайтесь контролировать свои эмоции.

Избегайте побега, особенно если медведь уже заметил вас. Многие виды медведей имеют естественный инстинкт преследования, и бегство может спровоцировать его к охоте.

Двигайтесь медленно и избегайте резких движений. Оставайтесь на безопасном расстоянии от медведя и не приближайтесь к нему. Отступайте плавно назад, избегайте создания угрожающей ситуации.

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Говорите громко, кричите или используйте свисток, чтобы испугать медведя.

Расправьте руки в стороны, чтобы показаться большими и угрожающими. Разверните зонтик, если он есть, или поднимите движения вверх, чтобы показать медведю, что вы можете быть опасным оппонентом.

Не ставьте себя между медведем и его потенциальным путём бегства, особенно если это единственный выход. Дайте ему возможность уйти от вас и отойти.

Если вы находитесь в местности, где часто встречаются медведи, рассмотрите возможность использования химических средств отпугивания для медведей, таких как репелленты. Следуйте инструкциям по правильному применению этих средств.

Избегайте приближения к медведю, чтобы увидеть его питание или накормить его. Сохраните безопасное расстояние и не мешайте медведю в его естественных занятиях.

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