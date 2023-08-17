На росії масштабно палав металургійний завод, названі причини пожежі (фото та відео)

У Волгограді на росії 17 серпня загорівся металургійний завод "Червоний октябрь", чорний дим з якого рознісся за кілометри.

Очевидці у соцмережах опублікували фото та відео з місця пожежі. На них видно величезні стовпи диму, що підіймаються з території підприємства.

Відео дня

"Красний октябрь горить. У районі 39-ї Гвардійської дуже сильний дим, смердить гаром", – пишуть очевидці.

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В ГУ МНС Росії по Волгоградській області повідомили подробиці масштабної пожежі на підприємстві.

Зазначається, що на території заводу загорілося трансформаторне мастило на площі 50 квадратних метрів.

"На місці події працюють розрахунки 1-го пожежно-рятувального загону. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає, причини НП встановлюються", – йдеться у повідомленні.

До місця пожежі стягнуті пожежні машини одразу з кількох частин. Вогонь гасять за допомогою піноутворювача.

Нагадаємо, зранку 11 серпня у Москві роздався вибух. З'ясувалося, що сили ППО відбивали атаку безпілотника.

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