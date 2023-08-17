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На росії масштабно палав металургійний завод, названі причини пожежі (фото та відео)

Билім Олена

На росії масштабно палав металургійний завод, названі причини пожежі (фото та відео)

У Волгограді на росії 17 серпня загорівся металургійний завод "Червоний октябрь", чорний дим з якого рознісся за кілометри.

Очевидці у соцмережах опублікували фото та відео з місця пожежі. На них видно величезні стовпи диму, що підіймаються з території підприємства.

На росії масштабно палав металургійний завод, названі причини пожежі (фото та відео)
На росії масштабно палав металургійний завод, названі причини пожежі (фото та відео)
На росії масштабно палав металургійний завод, названі причини пожежі (фото та відео)

"Красний октябрь горить. У районі 39-ї Гвардійської дуже сильний дим, смердить гаром", – пишуть очевидці.

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В ГУ МНС Росії по Волгоградській області повідомили подробиці масштабної пожежі на підприємстві.

Зазначається, що на території заводу загорілося трансформаторне мастило на площі 50 квадратних метрів.

"На місці події працюють розрахунки 1-го пожежно-рятувального загону. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає, причини НП встановлюються", – йдеться у повідомленні.

До місця пожежі стягнуті пожежні машини одразу з кількох частин. Вогонь гасять за допомогою піноутворювача.

Нагадаємо, зранку 11 серпня у Москві роздався вибух. З'ясувалося, що сили ППО відбивали атаку безпілотника.

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