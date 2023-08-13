У Бєлгороді внаслідок вибуху пошкоджено багатоповерхівку і автомобілі (фото, відео)

Під вечір 13 серпня у Бєлгороді на росії прогримів вибух. Попередньо, місто було атаковане беспілотником.

Як повідомляють місцеві у соцмережах, унаслідок падіння уламків збитого дрона на вулиці Єсеніна пошкоджено багатоповерхівку та автомобілі.

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Місцеві пабліки з посиланням на очевидців пишуть, що на місці "інциденту" працюють екстрені служби.

Момент вибуху у Бєлгороді та його наслідки жителі зафіксували на фото та відео.

За попередніми даними, постраждалих серед населення немає.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков поінформував: "За попередньою інформацією, о 17:43 на вулиці Єсеніна, буд. 9, корпус 1 після вибуху сталося падіння плиток вентильованого фасаду на рівні з 7 по 13 поверх. Найголовніше – постраждалих немає. Поспілкувався з мешканцями пошкоджених квартир: вибито вікна, пошкоджено кондиціонери, посічено фасад будівлі. Поквартирний обхід продовжується. Також пошкодження отримали близько 15 машин".

Він додав, що причини події встановлюються. За попередньою версією, пошкодження сталося внаслідок атаки БПЛА.

Нагадаємо, зранку 11 серпня у Москві роздався вибух. З'ясувалося, що сили ППО відбивали атаку безпілотника.

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