'Дуже страшно було': росіянка з посмішкою розповіла про атаку дронів по москві (відео)

Після потужного вибуху що пролунав у Москві 11 серпня, над містом здійнявся стовп диму. З'ясувалося, що російська ППО відпрацювала по безпілотнику, який звалився поблизу Карамишевського гідровузла.

російське Міноборони відзвітувало, що силами РЕБ дрон було "подавлено" і він впав на території Карамишевської набережної неподалік лікарні № 67.

Тим часом у соцмережах росіяни опублікували відео, де опитували свідків інциденту. Одна з москвичок – 25-річна Марія Іванова з радістю розповіла, як стала свідком вибуху.

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Відео дня

Вона сказала, що вибух почула, коли йшла на роботу. Офіс будівельної компанії, де вона працює, розташований біля місця, куди влучив безпілотник.

"Я прям йшла на роботу зразу й у цей момент пролунав вибух, одразу почало трястися все, наче від асфальту. Збивало одяг, постраждалих я не бачила, тільки вибух чула", – сказала Марія.

Вона каже, що була шокована, проте одразу витягла телефон, щоб знімати: "У цей момент ніяких думок, зразу пригнулася, бо розуміла, що "прилетіло". І зразу перша думка, що це безпілотник… Зняла на відео цей вибух і клубок диму".

Жінка каже, що у її робочому кабінеті зі стелі посипався пил – таким потужним був вибух.

"Дуже сильний вибух був. Вікна цілі, значних пошкоджень немає... І це чути було, чули всі колеги в офісі, навіть чиї вікна не виходять на цей бік. Дуже страшно було", – розповіла вона весь час посміхаючися.

Днями, нагадаємо, ще одна росіянка, коли коментувала атаку безпілотників по Москві, порадила "не дивитися вгору, не отримувати негативу й не думати про погане".

Нагадаємо, зранку 11 серпня у Москві роздався вибух. З'ясувалося, що сили ППО відбивали атаку безпілотника.

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