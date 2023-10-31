На росії пролунав вибух на військово-промисловому заводі снарядів 'Урал' у Солікамську: відео

У Солікамську Пермського краю рф місцевих жителів налякала гучна "бавовна" та високий стовп чорного диму з боку заводу "Урал", який займається виробництвом вибухових речовин та промислової вибухівки.

Відео дня

Як повідомляють російські ЗМІ, у будівлі заводоуправління вибило шибки. Інформації про постраждалих наразі немає.

Оборонний "Солікамський завод Урал" належить "Ростеху". Це один з найбільших військово-промислових заводів у росії, він займається виробництвом боєприпасів та спецхімії, вибухових речовин та промислової вибухівки.

Читайте також: Безпілотник Bayraktar вперше атакував міжнародний аеропорт в Сочі (відео та фото)

Інцидент стався у будівлі корпусу №2, повідомляє російське МНС. За даними відомства, все сталося 31 жовтня близько 13.25. До місця виклику негайно були направлені сили та засоби у кількості 44 осіб та 11 одиниць техніки, з них від МНС Росії 36 осіб та 10 одиниць техніки.

"Під час прибуття на місце перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що в будівлі корпусу №2 АТ "Солікамський завод Урал" сталася бавовна. На момент бавовни в будівлі ніхто не перебував", — зазначили в МНС.

Зазначається, що на роботу підприємства "інцидент" не вплинув. Завод нібито працює у штатному режимі.

Нагадаємо, 29 вересня росіяни поскаржилися на атаку дронів на підстанцію в Курській області.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!