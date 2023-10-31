На россии произошел взрыв на военно-промышленном заводе снарядов 'Урал' в Соликамске: видео

В Соликамске Пермского края рф местных жителей напугал громкий "хлопок" и высокий столб черного дыма со стороны завода "Урал", который занимается производством взрывчатых веществ и промышленной взрывчатки.

Видео дня

Как сообщают российские СМИ, в здании заводоуправления выбило стекла. Информации о пострадавших пока нет.

Оборонный "Соликамский завод Урал" принадлежит "Ростеху". Это один из крупнейших военно-промышленных заводов в России, занимается производством боеприпасов и спецхимии, взрывчатых веществ и промышленной взрывчатки.

Читайте также: Беспилотник Bayraktar впервые атаковал международный аэропорт в Сочи (видео и фото)

Инцидент произошел в здании корпуса №2, сообщает российское МЧС. По данным ведомства, все произошло 31 октября около 13:25. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 44 человек и 11 единиц техники, из них от МЧС России 36 человек и 10 единиц техники.

"При прибытии на место первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в здании корпуса №2 АО "Соликамский завод Урал" произошел хлопок. На момент хлопка в здании никто не находился", — отметили в МЧС.

Отмечается, что на работу предприятия инцидент не повлиял. Завод вроде бы работает в штатном режиме.

Напомним, 29 сентября россияне пожаловались на атаку дронов на подстанцию в Курской области.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!