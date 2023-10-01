Беспилотник Bayraktar впервые атаковал международный аэропорт в Сочи (видео и фото)
Жители Адлерского района Краснодарского края сообщили об атаке беспилотника. Отмечалось, что 1 октября на Кубани работало ПВО.
Как сообщили местные жители в соцсетях, "громкие хлопки" и небольшой столб дыма были замечены вблизи международного аэропорта в Сочи.
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"На месте работают правоохранители. Все рейсы в аэропорту приостановлены, самолеты перенаправляются на другой аэродром", – говорится в сообщении.
Перед этим жители Сочи опубликовали фото и видео пролетавшего над городом беспилотника.
российское Минобороны сообщило, что система ПВО уничтожила дрон в небе над Краснодарским краем утром 1 октября. Атаку прекратили в 8:00.
В пресс-службе сочинского аэропорта рассказали о введении временного ограничения полетов в целях безопасности. Шесть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы.
Тем временем российские паблики сообщили, что "ВСУ впервые атаковали Краснодарский край турецким БПЛА Bayraktar".
В некоторых соцсетях пишут, что это БПЛА Mugin-3 – самолет с функцией вертикального взлета и посадки (VTOL), который может парить, снимать и приземляться вертикально.
Напомним, 29 сентября россияне пожаловались на атаку дронов на подстанцию в Курской области.
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