Беспилотник Bayraktar впервые атаковал международный аэропорт в Сочи (видео и фото)

Жители Адлерского района Краснодарского края сообщили об атаке беспилотника. Отмечалось, что 1 октября на Кубани работало ПВО.

Как сообщили местные жители в соцсетях, "громкие хлопки" и небольшой столб дыма были замечены вблизи международного аэропорта в Сочи.

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"На месте работают правоохранители. Все рейсы в аэропорту приостановлены, самолеты перенаправляются на другой аэродром", – говорится в сообщении.

Перед этим жители Сочи опубликовали фото и видео пролетавшего над городом беспилотника.

российское Минобороны сообщило, что система ПВО уничтожила дрон в небе над Краснодарским краем утром 1 октября. Атаку прекратили в 8:00.

В пресс-службе сочинского аэропорта рассказали о введении временного ограничения полетов в целях безопасности. Шесть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы.

Тем временем российские паблики сообщили, что "ВСУ впервые атаковали Краснодарский край турецким БПЛА Bayraktar".

В некоторых соцсетях пишут, что это БПЛА Mugin-3 – самолет с функцией вертикального взлета и посадки (VTOL), который может парить, снимать и приземляться вертикально.

Напомним, 29 сентября россияне пожаловались на атаку дронов на подстанцию в Курской области.

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