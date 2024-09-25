На навчальних авто в Україні змінилося маркування: чому з'явилися літери ''Н''

Згідно з новими правилами дорожнього руху, на всіх транспортних засобах, що використовуються для навчання водіїв, замість літери "У" з'явиться літера "Н". Це означає, що термін "учбовий транспортний засіб" офіційно змінюється на "навчальний транспортний засіб".

Як пояснили в МВС, таке рішення було ухвалене з метою уніфікації термінології та приведення її у відповідність до сучасних вимог. Нове позначення більш точно відображає процес навчання водіїв.

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Що означає значок Н на машині. Джерело: facebook.com/mvs.gov.ua

Нові правила стосуються всіх навчальних автомобілів, незалежно від того, належать вони до автошкіл чи сервісних центрів МВС. Тобто, всі автомобілі, на яких кандидати в водії проходять практичну підготовку та складають іспити, повинні бути обладнані знаком "Н".

Зміни набули чинності з 4 травня 2024 року. Це означає, що всі автошколи та сервісні центри МВС повинні привести свої навчальні автомобілі у відповідність до нових вимог.

Для майбутніх водіїв зміни позначення не несуть суттєвих змін. Головне, що потрібно запам'ятати – на навчальних автомобілях тепер буде літера "Н" замість "У".

Нове позначення є обов'язковим для всіх навчальних автомобілів. Зміни вносяться з метою уніфікації та приведення термінології у відповідність до сучасних вимог. Нові правила не впливають на процес навчання водіїв.

Тим часом пропонуємо перевірити свої знання на ПДР та визначити, хто з водіїв припаркувався з порушенням.

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