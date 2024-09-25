На учебных авто в Украине изменилась маркировка: почему появились буквы ''Н''

Согласно новым правилам дорожного движения, на всех транспортных средствах, используемых для обучения водителей, вместо буквы "У" появится буква "Н". Это означает, что термин "учебное транспортное средство" официально изменяется на "навчальний транспортний засіб".

Как пояснили в МВД, такое решение было принято с целью унификации терминологии и приведения ее в соответствие с современными требованиями. Новое обозначение более точно отражает процесс обучения водителям.

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Что означает значок Н на машине. Источник: facebook.com/mvs.gov.ua

Новые правила относятся ко всем учебным автомобилям, независимо от того, принадлежат они к автошколам или сервисным центрам МВД. То есть все автомобили, на которых кандидаты в водители проходят практическую подготовку и сдают экзамены, должны быть оборудованы знаком "Н".

Изменения вступили в силу 4 мая 2024 года. Это означает, что все автошколы и сервисные центры МВД должны привести свои автомобили в соответствие с новыми требованиями.

Для будущих водителей изменения обозначения не несут существенных изменений. Главное, что нужно запомнить – на обучающих автомобилях теперь будет буква "Н" вместо "У".

Новое обозначение обязательно для всех обучающих автомобилей. Изменения вносятся с целью унификации и приведения терминологии в соответствие с современными требованиями. Новые правила не влияют на обучение водителей.

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