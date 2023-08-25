На відео вперше потрапив павук, який атакував землерийку та з'їв її

На відео вперше потрапив павук Steatoda nobilis, який атакував землерийку та з'їв її. При цьому розміри павука значно менші за жертву, яку він атакував.

Як повідомляє Science Alert, з'ясувалося, що павук-вдова розміром всього 1,5 см здатен полювати на хребетних, серед яких ящірки, кажани, а тепер ще й землерийки.

Так, у південній Англії на відео потрапив момент, як Steatoda nobilis атакував землерийку (Sorex minutus), що має приблизно 10 см у довжину, та почав замотувати її павутиною. При цьому жертва павука видавалася гігантом порівняно з хижаком.

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"Хоча хребетні тварини часто є в меню більших павуків, включаючи членів сімейства тарантулових, вони представляють іншу проблему для маленьких павуків, таких як благородна помилкова вдова, яка не може "сваритися" з рептиліями чи ссавцями, як тарантул.

Тож, як і справжні павуки-вдови (включаючи сумнозвісну чорну вдову та червоноспинних павуків), благородна фальшива вдова справляється з великою здобиччю за допомогою сильнодіючої отрути та міцного шовку", – йдеться у повідомленні.

Зоолог з Університету Голуей Дон Стерджес зауважив, що землерийка все ще була жива, коли павук замотував її. Це могло означати, що павук вприснув у здобич потужну нейротоксичну отруту, що викликала швидкий нервово-м’язовий параліч.

Потім павук підняв землерийку за допомогою павутини приблизно на 25 сантиметрів, обмотавши її. Зазначається, що він харчувався жертвою протягом трьох діб. Рештки жертви – шкіру та скелет – він викинув з павутини.

Вчені кажуть, що павуку вдалося схопити землерийку, коли вона заповзла на кущ гліцинії біля вікна спальні. Там він "захопив її шовком", паралізував отрутою, а потім підняв на крокви.

Раніше вчені показали, як паразит виривався з тіла павука.

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