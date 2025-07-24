На Землі очікується найдовше сонячне затемнення: названо дату

2 серпня 2027 року Землю очікує одне з найвражаючих астрономічних явищ XXI століття — повне сонячне затемнення, яке триватиме до 6 хвилин 22 секунд. Це буде найтриваліше затемнення, яке можна буде спостерігати на суші в період із 2009 до 2114 року. Подія вже отримала неофіційну назву — "Велике північноафриканське затемнення".

Затемнення буде видимим у багатьох регіонах: від Південної Європи до Північної Африки та країн Близького Сходу. Найсприятливішим місцем для спостереження стане Луксор у Єгипті — саме там фаза повного затемнення триватиме найдовше. Про це пише Dailygalaxy.

Тінь Місяця пройде через південні регіони Іспанії, Гібралтар, Марокко, Алжир, Туніс, Лівію, Єгипет, Саудівську Аравію та Ємен, а завершиться в Індійському океані. За попередніми підрахунками, явище зможуть побачити близько 89 мільйонів людей.

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Найкращі умови спостереження очікуються в Луксорі, де затемнення триватиме понад шість хвилин. У Сфаксі (Туніс) його буде видно майже шість хвилин, а на півдні Іспанії — близько чотирьох з половиною хвилин.

Надзвичайна тривалість затемнення пов’язана з тим, що в цей момент Місяць буде особливо близько до Землі, а сама подія відбудеться поблизу екватора, що дозволяє тіні супутника охопити ширшу частину планети.

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