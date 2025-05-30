Податок на землю в Україні: як вирахувати розмір ставки

Земельний податок зобов’язані сплачувати всі власники земельних ділянок, паїв, а також постійні землекористувачі. Для кожної ділянки податок обчислюється окремо з урахуванням її характеристик. Земельний податок — це обов’язковий платіж, який розраховується для фізичних та юридичних осіб відповідними податковими органами.

Фізичним особам сума податку надсилається у вигляді податкового повідомлення-рішення до 1 липня поточного року. У повідомленні зазначається розмір податку та обґрунтування розрахунку. Про це пише 24 tv.ua.

Перевірити ці документи можна онлайн, використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП), у приватній частині Електронного кабінету платника — в розділі "ЕК для громадян".

Якщо є розбіжності в нарахуванні

Якщо платник виявляє невідповідність між нарахованою сумою та даними, які підтверджуються документально, він має право подати відповідні документи або їхні завірені копії. Податковий орган зобов’язаний упродовж 10 робочих днів провести перерахунок. У разі зміни суми податку, платнику надсилається нове податкове повідомлення, а попереднє вважається недійсним.

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Що впливає на розмір податку

Податкова ставка залежить від наявності нормативної грошової оцінки земельної ділянки, її цільового призначення та місця розташування.

Якщо оцінку проведено:

Загальна ставка — до 3% від нормативної грошової оцінки;

від нормативної грошової оцінки; Землі загального користування — до 1% ;

; Сільськогосподарські угіддя — від 0,3% до 1% ;

; Лісові землі — до 0,1%.

Якщо оцінку не проведено (наприклад, за межами населеного пункту):

Загальна ставка — до 5% від оцінки одиниці площі ріллі в області;

від оцінки одиниці площі ріллі в області; Сільськогосподарські угіддя — від 0,3% до 5% ;

; Лісові землі — до 0,1%.

Пільги

Від сплати земельного податку звільняються окремі категорії громадян, зокрема:

особи з інвалідністю,

пенсіонери,

багатодітні родини,

учасники бойових дій та інші пільговики.

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