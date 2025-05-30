Налог на землю в Украине: как вычислить размер ставки
Земельный налог обязаны платить все собственники земельных участков, паев, а также постоянные землепользователи. Для каждого участка налог исчисляется раздельно с учетом его характеристик. Земельный налог – это обязательный платеж, рассчитываемый для физических и юридических лиц соответствующими налоговыми органами.
Физическим лицам сумма налога направляется в виде налогового уведомления-решения до 1 июля текущего года. В уведомлении указывается размер налога и обоснование расчета. Об этом пишет 24 tv.ua.
Проверить эти документы можно онлайн, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП) в частной части Электронного кабинета плательщика — в разделе "ЭК для граждан".
Если есть разногласия в начислении
Если плательщик обнаруживает несоответствие между начисленной суммой и подтверждаемыми документально данными, он имеет право подать соответствующие документы или их заверенные копии. Налоговый орган обязан в течение 10 рабочих дней произвести перерасчет. В случае изменения суммы налога плательщику направляется новое налоговое уведомление, а предыдущее считается недействительным.
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Что влияет на размер налога
Налоговая ставка зависит от наличия нормативной денежной оценки земельного участка, его целевого назначения и месторасположения.
Если оценка проведена:
- Общая ставка – до 3% от нормативной денежной оценки;
- Земли общего пользования - до 1% ;
- Сельскохозяйственные угодья - от 0,3% до 1% ;
- Лесные земли - до 0,1%.
Если оценка не проведена (например, за пределами населенного пункта):
- Общая ставка – до 5% от оценки единицы площади пашни в области;
- Сельскохозяйственные угодья - от 0,3% до 5% ;
- Лесные земли - до 0,1%.
Льготы
От уплаты земельного налога освобождаются отдельные категории граждан, в частности:
- лица с инвалидностью,
- пенсионеры,
- многодетные семьи,
- участники боевых действий и другие льготники.
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