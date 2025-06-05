Податкова по-новому перевіряє українців: за які порушення штрафують найчастіше

Цьогоріч українські податкові органи здійснили тисячі перевірок, внаслідок яких підприємствам та підприємцям було донараховано близько 700 млн грн штрафних санкцій. Серед найчастіших порушень фігурують невидача фіскального чека, неналежне оформлення трудових договорів із працівниками та відсутність акцизних марок на підакцизну продукцію.

Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко повідомив, що у 2025 році податкові аудитори здійснили вже 16,5 тисячі перевірок. Основну увагу приділили дотриманню вимог законодавства під час проведення розрахункових операцій та правомірності оформлення трудових відносин між роботодавцями й працівниками. Про це пише OBOZ.UA.

За підсумками всіх здійснених перевірок було додатково нараховано понад 692,3 млн грн штрафів. Найчастіше виявлені порушення включали:

невидача фіскального чека;

порушення порядку ведення обліку товарних запасів за місцем їх реалізації;

використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин;

відсутність кодів УКТ ЗЕД для підакцизних товарів чи марки акцизного податку для алкогольних напоїв.

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Кравченко повідомив, що податкова служба переглянула методи контролю, зробивши їх прозорішими та ефективнішими. Основну увагу приділили цифровим технологіям. Він нагадав, що у 2025 році запровадили відеозапис перевірок за допомогою нагрудних реєстраторів. Завдяки цьому і податковий інспектор, і особа, яку перевіряють, отримують додатковий захист, а якість та неупередженість контрольних заходів значно зросли.

"Наша мета – створити рівні умови для всіх, зробити процес більш зручним, мінімізувати корупційні ризики та захистити права суб’єктів господарювання і посадових осіб контролюючих органів під час судових оскаржень", – наголосив очільник ДПС.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що варто перевірити ФОП, щоб уникнути боргів.

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