Напій аристократів: рецепт коктейлю "Мімоза"
Цей коктейль пили всі аристократи до пізнього сніданку. Рецепт надав сайт Shuba.
Інгредієнти:
Вино ігристе брют – 75 мл
Апельсиновий фреш – 75 мл
Лід, кубики – за смаком
Для декору
Апельсин – 1 шт.
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Спосіб приготування:
Усі інгредієнти змішати, подати в келиху для шампанського. За бажанням додати лід, прикрасити скибкою апельсина.
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