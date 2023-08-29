Рецепт в‘ялених лимонів до м‘яса та соусів

Лимонний сік та цедра є популярним доповненням до випічки, соусів, заправок для салатів, маринадів, напоїв та десертів. Рецептом поділився Shuba.

Інгредієнти:

Лимон – 500 г

Цукор – 300 г

Вода – 100 мл

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Спосіб приготування:

1. Лимони наріжте скибочками. У каструлі нагрійте воду, додайте цукор та мішайте до його розчинення.

2. У сироп покладіть скибочки лимонів, доведіть до кипіння і варіть на невеликому вогні 15 хвилин, помішуючи. Вимкніть вогонь та залиште на 12 годин при кімнатній температурі.

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3. Сироп злийте, доведіть до кипіння і залийте гарячим лимони. Залиште ще на 12 годин. Повторіть двічі.

4. Лимони викладіть на друшляк і дайте сиропу стікти. Деко застеліть пергаментом, рівномірно викладіть на нього скибочки лимонів і помістіть в духовку, розігріту до 100°C, на 2 години. Дверцята духовки мають бути причинені.

5. Лимони викладіть на тарілку і залиште при кімнатній температурі на 5 діб. Готові лимони складіть у посуд з кришкою і зберігайте в холодильнику.

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