Рецепт вяленых лимонов к мясу и соусам
Лимонный сок и цедра являются популярным дополнением к выпечке, соусам, заправкам для салатов, маринадов, напитков и десертов. Рецептом поделился Shuba.
Ингредиенты:
Лимон – 500 г
Сахар – 300 г
Вода – 100 мл
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Способ приготовления:
1. Лимоны нарежьте ломтиками. В кастрюле нагрейте воду, добавьте сахар и перемешайте до его растворения.
2. В сироп положите ломтики лимонов, доведите до кипения и варите на небольшом огне 15 минут, помешивая. Выключите огонь и оставьте на 12 часов при комнатной температуре.
3. Сироп слейте, доведите до кипения и залейте горячим лимоном. Оставьте еще на 12 часов. Повторите дважды.
4. Лимоны выложите на дуршлаг и дайте сиропу стечь. Противень застелите пергаментом, равномерно выложите на него ломтики лимонов и поместите в духовку, разогретую до 100°C, на 2 часа. Дверца духовки должна быть прикрыта.
5. Лимоны выложите на тарелку и оставьте при комнатной температуре на 5 дней. Готовые лимоны сложите в посуду с крышкой и храните в холодильнике.
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