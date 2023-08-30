Напиток аристократов: рецепт коктейля "Мимоза"
Этот коктейль пили все аристократы до позднего завтрака. Рецепт предоставил сайт Shuba.
Ингредиенты:
Вино игристое брют – 75 мл
Апельсиновый фреш – 75 мл
Лед, кубики – по вкусу
Для декора
Апельсин – 1 шт.
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Способ приготовления:
Все ингредиенты смешать, подать в бокал для шампанского. По желанию добавить лед, украсить ломтиком апельсина.
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