Напиток аристократов: рецепт коктейля 'Мимоза'

Этот коктейль пили все аристократы до позднего завтрака. Рецепт предоставил сайт Shuba.

Ингредиенты:

Вино игристое брют – 75 мл

Апельсиновый фреш – 75 мл

Лед, кубики – по вкусу

Для декора

Апельсин – 1 шт.

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Способ приготовления:

Все ингредиенты смешать, подать в бокал для шампанского. По желанию добавить лед, украсить ломтиком апельсина.

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