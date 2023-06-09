Нашестя ос в саду: як легко позбутися небезпечних комах

Зазвичай мирні комахи такі як оси першими не нападають, однак якщо вони завелися біля вашого будинку, то можуть становити значну небезпеку. Укус оси може бути дуже болючим та спричинити сильну алергічну реакцію.

Особливо небезпечними оси стають, коли хтось наближається до їхнього гнізда. Вони можуть стати агресивними та напасти, аби захистити своє гніздо.

Якщо оси завелися біля вашого будинку, потрібно негайно знайти їхнє гніздо. Вони можуть його створити під стріхою, в підвісних конструкціях, в дуплах дерев або підземних норах.

У багатьох випадках найкращим рішенням буде звернутися до професіоналів, які займаються знищенням шкідників. Вони мають досвід і необхідні засоби для безпечного видалення осиних гнізд.

Відео дня

Читайте також: Чотири корисні комахи для саду та городу, які знищать шкідників

Але якщо ви хочете позбутися їх самостійно, варто дотримуватися певних правил.

Коли знайдете осине гніздо, одягніть на себе захисний одяг, який оса не зможе проколоти своїм жалом. Також знадобиться захистити голову та руки. Можна використати запахи та речовини, які оси не люблять, щоб відлякати їх від себе. Наприклад, нанесіть на одяг лавандову, евкаліптову чи м'ятну олії.

Позачиняйте двері та вікна у будинку, приберіть з вулиці домашніх тварин.

Візьміть інсектицидний спрей та підійдіть до гнізда. Уникайте швидких рухів, не турбуйте ос і намагайтеся не привертати їх уваги. Набризкайте спреєм у гніздо та швидко відійдіть. Спрей має подіяти вже за 10-15 хвилин і оси будуть ліквідовані.

Експерти кажуть, що робити це краще увечері, коли оси позліталися до гнізда.

Читайте також: Щитник, або "клоп вонючка": як захистити ягоди в саду від шкідника

Можна ос й виловити. Для цього потрібно взяти пляшки, наприклад, від пива чи вина, заповнити їх до половини якоюсь солодкою рідиною та додати горілки. Оси злітаються на запах, залазять у пляшку і тонуть. Однак такий спосіб може привабити бджіл і вони теж загинуть.

Якщо немає прямого доступу до осиного вулика, наприклад, він у трубі, чи стіні, то його потрібно "замурувати". Необхідно щільно перекрити всі можливі входи та виходи. Однак оси можуть прогризти новий хід. Тому краще все ж використати аерозоль, який знищує комах.

І наостанок спосіб з відлякуванням. Виявляється, що оси не полетять на чужу територію. Тому му магазинах можна придбати спеціальні відлякувачі. Вони мають форму та вигляд осиних гнізд. Вважається, що оси не літають і не гніздяться там, де вже живуть особини їхнього виду. Повісити такий відлякувач необхідно там, де він добре проглядатиметься.

Пропонуємо вашій увазі рейтинг найбільш небезпечних шкідників саду та городу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!