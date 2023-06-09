Нашествие ос в саду: как легко избавиться от опасных насекомых

Обычно мирные насекомые такие как осы первыми не нападают, однако если они завелись у вашего дома, то могут представлять значительную опасность. Укус осы может быть очень болезненным и вызвать сильную аллергическую реакцию.

Особо опасными осы становятся, когда кто-то приближается к их гнезду. Они могут стать агрессивными и напасть, чтобы защитить свое гнездо.

Если осы завелись у вашего дома, нужно немедленно обнаружить их гнездо. Они могут его создать под крышей, в подвесных конструкциях, в дуплах деревьев или подземных норах.

Во многих случаях лучшим решением будет обратиться к профессионалам, занимающимся уничтожением вредителей. Они имеют опыт и необходимые средства для безопасного удаления осиных гнезд.

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Но если вы хотите избавиться от них самостоятельно, следует придерживаться определенных правил.

Когда найдете осиное гнездо, наденьте на себя защитную одежду, которую оса не сможет проколоть своим жалом. Также необходимо защитить голову и руки. Можно использовать запахи и вещества, которые не любят осы, чтобы отпугнуть их от себя. Например, нанесите на одежду лавандовое, эвкалиптовое или мятное масло.

Закройте двери и окна дома, уберите с улицы домашних животных.

Возьмите инсектицидный спрей и подойдите к разъему. Избегайте быстрых движений, не беспокойте ос и старайтесь не привлекать их внимания. Набрызгайте спреем в гнездо и быстро отойдите. Спрей должен подействовать уже через 10-15 минут и осы будут ликвидированы.

Эксперты говорят, что делать это лучше вечером, когда осы слетели к гнезду.

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Можно ос и выловить. Для этого нужно взять бутылки, например, от пива или вина, заполнить их до половины сладкой жидкостью и добавить водки. Осы слетаются на запах, залезают в бутылку и тонут. Однако такой способ может привлечь пчел и они тоже погибнут.

Если нет прямого доступа к осиному улью, например, он в трубе или стене, то его нужно "замуровать". Необходимо плотно перекрыть все входы и выходы. Однако осы могут прогрызть новый ход. Поэтому лучше все же использовать аэрозоль, уничтожающий насекомых.

И напоследок способ с отпугиванием. Оказывается, осы не полетят на чужую территорию. Поэтому в магазинах можно приобрести специальные отпугиватели. Они имеют форму и вид осиных гнезд. Считается, что осы не летают и не гнездятся там, где живут особи их вида. Повесить такой отпугиватель необходимо там, где он будет хорошо просматриваться.

Предлагаем вашему вниманию рейтинг самых опасных вредителей сада и огорода.

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