Додайте та потрусіть: Як почистити ємності від зеленого нальоту без хімії

Дізнайтесь про ефективний спосіб очищення бутлів для води від зеленого нальоту і цвілі без використання хімічних засобів.

Український YouTube-канал "Порадники" представив цікаве відео. Цей метод є найшвидшим і досить економічним.

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Для того, щоб видалити бруд з ємності, рекомендується налити приблизно 3 літри води і додати склянку гороху. Після цього потрібно потрусити посудину круговими рухами, доки не буде досягнуто очікуваного результату.

Фахівці підкреслюють, що горох виступає у ролі абразивного матеріалу, який дозволяє швидко та ефективно зняти нальот і забруднення з внутрішніх стінок бутлі. Важливо зазначити, що горох може бути замінений іншими видами бобових, але саме горох є найбільш доступним і недорогим варіантом.

Відео дня

Цей метод очищення, який був продемонстрований на "Порадниках", може бути корисним і простим варіантом для всіх, хто прагне підтримувати чистоту своєї посудини для води та уникнути використання хімічних засобів.

Раніше, ми розповідали про економічні способи, які допоможуть позбутися цвілі на стелі та стінах. Для цього вам знадобиться лише перекис та лимон.

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