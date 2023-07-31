Насыпать и потрясти: Как почистить емкости от зеленого налета без химии

Узнайте об эффективном способе очистки бутылей для воды от зеленого налета и плесени без использования химических средств.

Украинский YouTube-канал "Советчики" представил интересное видео. Этот метод является самым быстрым и экономичным.

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Для того чтобы удалить грязь из емкости, рекомендуется налить примерно 3 литра воды и добавить стакан гороха. После этого нужно потрясти сосуд круговыми движениями, пока не будет достигнут ожидаемый результат.

Специалисты подчеркивают, что горох выступает в качестве абразивного материала, который позволяет быстро и эффективно снять налет и загрязнение с внутренних стенок бутыли. Важно отметить, что горох может быть заменен другими видами бобовых, но именно горох является наиболее доступным и недорогим вариантом.

Видео дня

Этот метод очищения, который был продемонстрирован на "Советчиках", может быть полезным и простым вариантом для всех, кто стремится поддерживать чистоту своего сосуда для воды и избежать использования химических средств.

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