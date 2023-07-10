Нацгвардійці вибили окупантів з позицій на Запорізькому напрямку (відео)

Українські військові продовжують контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку. Захисникам України вдалося просунутися на декілька кілометрів.

Зокрема, бійці 23 окремої бригади ОГП "Хортиця" Національної гвардії України вибили окупантів з оборонних позицій. Про це повідомили на сторінці Південного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії у Facebook.

"Бійці 23 окремої бригади ОГП "Хортиця" Національної гвардії України впевнено і планомірно вибивають окупантів з їх оборонних позицій на Запорізькому напрямку", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

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На відео можна побачити, як українські військові завдають точних ударах по місцю розташування позицій загарбників. Втрати окупантів не вказані.

Точний час та місце знищення ворога та просування захисників України не повідомляються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, поблизу Бахмуту аеророзвідники вистежили російський танк Т-80. Після влучних пострілів бійців ЗСУ він перетворився на брухт.

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