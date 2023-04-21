'Назавжди залишиться лежати у полі': українські військові ефектно знищили бліндаж окупантів (відео)

Українські військові на одній з ділянок фронту виявили прихований бліндаж окупантів. По місцю перебування загарбників відпрацювали артилеристи.

Знищенням ворога займалися бійці 103-ої окремої бригади тероборони. Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

Зазначається, що після завдання удару, один з окупантів намагався втекти та сховатися у сусідньому бліндажі. Йому це не вдалося.

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"Російський зайда міг би спокійно жити у себе вдома, якби не поліз в Україну виконувати злочинні накази путіна. Тепер назавжди залишиться лежати десь у полі", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

На відео можна побачити, як окупант вилазить з бліндажа та тікає у бік поля. Втім, у певний момент він падає.

З безпілотника українські військові виявили вже мертве тіло загарбника. Ймовірно, під час удару артилерії ворог зазнав летального поранення.

Днями бійці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади показали відео з Луганщини, де вони ліквідували ворожий танк та підірвали бойову машину піхоти ворога, яка намагалася евакуювати пошкоджену вантажівку.

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