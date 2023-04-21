'Навсегда останется лежать в поле': украинские военные эффектно уничтожили блиндаж оккупантов (видео)

Украинские военные на одном из участков фронта обнаружили скрытый блиндаж оккупантов. По месту нахождения захватчиков отработали артиллеристы.

Уничтожением врага занимались бойцы 103-й отдельной бригады терробороны. Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

Отмечается, что после нанесения удара один из оккупантов пытался скрыться и скрыться в соседнем блиндаже. Ему это не удалось.

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"Русский пришелец мог бы спокойно жить у себя дома, если бы не полез в Украину выполнять преступные приказы путина. Теперь навсегда останется лежать где-то в поле", – говорится в сообщении.

Видео дня

На видео можно увидеть, как оккупант вылезает из блиндажа и убегает в сторону поля. Впрочем, в какой-то момент он падает.

Из беспилотника украинские военные обнаружили уже мертвое тело захватчика. Вероятно, во время удара артиллерии враг получил летальное ранение.

На днях бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады показали видео с Луганщины, где они ликвидировали вражеский танк и взорвали боевую машину пехоты врага, которая пыталась эвакуировать поврежденный грузовик.

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