Натисніть всього одну кнопку: як зарядити телефон набагато швидше

Розмірковуючи про сучасні смартфони, які стають все потужнішими, ми повинні визнати, що їхня автономність не завжди відповідає нашим потребам. Навіть сьогодні дуже складно знайти смартфон з батареєю, яка може працювати цілий день без підзарядки.

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Тому, коли час зарядки настає, ми хочемо, щоб цей процес був якомога швидшим. На щастя, є один простий трюк, який допоможе швидко зарядити мобільний телефон і продовжити роботу з ним на тривалий час, повідомляє Santeplus. І все, що потрібно зробити, це натиснути лише одну кнопку.

Щоб швидко зарядити свій телефон, можна скористатися таким трюком: перейти до налаштувань свого смартфона і активувати режим польоту. Цей режим вимикає всі функції пристрою і дозволяє йому заряджатися без використання всієї своєї потужності. Крім того, в режимі польоту Wi-Fi і мобільні дані також будуть вимкнені, що допоможе заощадити заряд батареї.

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Якщо батарея вашого телефону майже розряджена, ви можете скористатися функцією авіарежиму. Це також вимикає всі енергомісткі програми і дозволяє зберегти заряд батареї, оскільки ви не отримуватимете дзвінків і повідомлень.

Якщо на гаджеті з'явились подряпини та затертості, то відполірувати екран смартфона або планшета легко, але робити це слід обережно, щоб не пошкодити його. Позбутись подряпин на екрані смартфона можна легко за допомогою зубної пасти.

Акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

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