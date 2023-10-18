Накличете у своє життя невдачі та біди: чому восени не можна сушити одяг на вулиці та інші прикмети осені

Осінь - пора змін, збору врожаю та стеження за природою під час наближення зими. З цим сезоном пов'язані численні прикмети та звичаї, про які розповідає Ukr.Media. Тож давайте розглянемо, які речі краще уникати восени, щоб уникнути негативних наслідків.

Збирати останні плоди

Вважається, що останні плоди в саду чи городі не повинні бути зібрані до весни, оскільки вони залишаються як їжа для духів природи та можуть принести удачу у наступному сезоні.

Починати великі будівництва

Осінь - час, коли енергія природи сповільнюється, і початок великого будівництва чи ремонту може призвести до проблем. Краще довіритися природному циклу і відкласти будівництво до весни.

Сушити речі на вулиці

Вологість повітря збільшується восени, і сушіння тканин на вулиці може бути несприятливим. За прикметами, це може призвести до проблем у вашому будинку, тож краще сушити речі всередині приміщення.

Починати нові проєкти

Осінь вважається не найкращим часом для початку нових справ чи проєктів. За народними віруваннями, краще завершити вже розпочаті завдання та готуватися до зими.

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Зривати павутину

За віруваннями, зривання павутини восени може призвести до негативних подій. Павутиння вважається захистом від злих духів та негативних енергій, тож не руйнуйте його.

Використовувати сухе листя

Сухе осіннє листя асоціюється з в'яненням. Деякі люди можуть придумати застосування для нього, але краще його варто викинути.

Викидати останній шматок їжі

Останній шматок хліба чи іншої їжі вважається символом благополуччя. Прикмети радять не викидати останній шматок, оскільки це може призвести до невдач та принести негатив у ваше житті.

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