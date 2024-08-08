Названо розмір пенсії українців з мінімальною, середньою та високою зарплатою

В Україні пенсійні виплати залишаються одними з найменших у порівнянні з іншими країнами Європи. За умови отримання заробітної плати у розмірі 15 тисяч гривень, сучасні норми передбачають призначення пенсії приблизно у 4,2 тисячі гривень.

Згідно з публікацією видання OBOZ.UA, новоспечений пенсіонер в Україні в розрахунку матиме показник середньої зарплати по країні за три останні роки, який наразі становить 13,5 тисяч гривень. Від цієї суми залежить розмір майбутньої пенсії. Проте через 10 років середня зарплата може зрости в кілька разів. Це означає, що пенсіонер, який вийшов на пенсію 10 років тому з середньою зарплатою і 35-річним стажем, ймовірно, отримуватиме значно меншу пенсію порівняно з тим, хто виходить на пенсію сьогодні з таким же стажем і середньою зарплатою.

середня зарплата за три минулі роки × співвідношення власної зарплати до середньої × стаж у роках × 1%

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Згідно з формулою, пенсіонери в Україні мають право на отримання 1% від своєї середньої заробітної плати за кожен рік роботи. Це означає, що особи з доходами нижчими за середній рівень можуть очікувати лише на скромні пенсійні виплати.

Для прикладу, щоб мати пенсію у розмірі 20 тисяч гривень з 35-річним стажем, необхідно мати заробітну плату, яка перевищує середню в 4,2 рази, що становить приблизно 65 тисяч гривень. Щоб пенсія складала 10 тисяч гривень, заробітна плата при такому ж стажі повинна бути близько 32 519 гривень.

При заробітній платі в 15 тисяч гривень можна розраховувати на пенсію у розмірі 4228,2 гривень. Якщо ж заробітна плата становить 10 тисяч гривень, то пенсія буде приблизно 3314 гривень. Отримуючи зарплату, яка вдвічі перевищує середню (більше ніж 33 тисячі гривень), можна очікувати на пенсію у розмірі 9491,5 гривень. Відповідно до стандартів Міжнародної організації праці, пенсія вважається достатньою, якщо вона становить 40% від звичного заробітку. На жаль, Україна поки що не досягла цього рівня.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як пенсіонерам можуть непомітно врізати виплати при перерахунку.

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