Названо ТОП-10 автомобілів з найменшою витратою палива
Сьогодні при покупці авто українці часто звертають особливу увагу на витрати пального, оскільки ціни на нього безупинно зростають, змушуючи водіїв уважно стежити за своїми витратами на заправці. Через це автомобілі, які використовують менше палива, стають все більш популярними. Проте реальне споживання пального конкретної моделі часто залишається невідомим до особистого тестування.
Фахівці з WhatCar провели власне дослідження, випробувавши численні моделі автомобілів з найменшим заявленим споживанням пального. В результаті вони опублікували рейтинг найбільш економічних автомобілів, що доступні на ринку.
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1. Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid
Заявлена витрата палива: 4.5 л/100 км
Реальна витрата: 3.9 л/100 км
Місто: 2.7 л/100 км
Траса: 5.2 л/100 км
Замістя: 3.3 л/100 км
2. Toyota Yaris 1.5 Hybrid
Заявлена витрата палива: 4.1 л/100 км
Реальна витрата: 3.9 л/100 км
Місто: 2.9 л/100 км
Траса: 5.0 л/100 км
Замістя: 3.8 л/100 км
3. Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid
Заявлена витрата палива: 4.2 л/100 км
Реальна витрата: 3.9 л/100 км
Місто: 4.6 л/100 км
Траса: 4.4 л/100 км
Замістя: 3.1 л/100 км
4. Seat Ibiza 1.0 TSI 95
Заявлена витрата палива: 5.1 л/100 км
Реальна витрата: 4.3 л/100 км
Місто: 5.2 л/100 км
Траса: 4.8 л/100 км
Замістя: 3.4 л/100 км
5. Toyota Aygo X 1.0 Petrol
Заявлена витрата палива: 4.8 л/100 км
Реальна витрата: 4.3 л/100 км
Місто: 5.5 л/100 км
Траса: 4.8 л/100 км
Замістя: 3.5 л/100 км
6. Audi A4 35 TDI
Заявлена витрата палива: 5.3 л/100 км
Реальна витрата: 4.5 л/100 км
Місто: 5.2 л/100 км
Траса: 5.1 л/100 км
Замістя: 3.5 л/100 км
7. Mazda 2 e-Skyactiv-G 115
Заявлена витрата палива: 5.0 л/100 км
Реальна витрата: 4.5 л/100 км
Місто: 5.0 л/100 км
Траса: 5.0 л/100 км
Замістя: 3.8 л/100 км
8. Kia Picanto 1.0 DPi
Заявлена витрата палива: 4.8 л/100 км
Реальна витрата: 4.5 л/100 км
Місто: 5.6 л/100 км
Траса: 4.9 л/100 км
Замістя: 3.6 л/100 км
9. Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid
Заявлена витрата палива: 3.8 л/100 км
Реальна витрата: 4.5 л/100 км
Місто: 3.6 л/100 км
Траса: 6.0 л/100 км
Замістя: 3.4 л/100 км
10. Citroën C3 Origin 1.2 Puretech 83
Заявлена витрата палива: 5.5 л/100 км
Реальна витрата: 4.6 л/100 км
Місто: 5.2 л/100 км
Траса: 5.2 л/100 км
Замістя: 3.6 л/100 км.
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