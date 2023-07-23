Названі речі, які у жодному разі не можна залишати в авто у спеку

Спека влітку може бути дуже небезпечною, особливо для тих, хто перебуває в замкнутому просторі, наприклад, в автомобілі. Якщо ви залишите в машині певні речі, вони можуть стати причиною пожежі, вибуху або інших проблем.

Експерти назвали топ речей, які не можна залишати в салоні машини у спеку:

Запальнички,

Дезодоранти,

Ліки

Окуляри

Скляні пляшки

Електронна техніка

Ці речі можуть стати небезпечними під дією високих температур. Наприклад, запальнички можуть вибухнути, як і дезодоранти, ліки можуть зіпсуватися і стати смертельно небезпечними, окуляри можуть деформуватися та створити ефект лінзи, що може призвести до пожежі, а електронна техніка може перестати працювати.

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Щоб убезпечити себе та свій автомобіль, не залишайте в салоні машини ці речі під час спеки. Якщо ви бачите, що хтось залишив у машині ці речі, попередьте його про небезпеку.

Ось кілька додаткових порад, як убезпечити себе та свій автомобіль від спеки:

Не залишайте дітей та тварин у закритій машині, навіть на короткий час. Перед тим, як сісти в машину, відкрийте двері та вікна, щоб провітрити салон. За можливості, паркуйте машину в тіні. Якщо ви не можете паркувати машину в тіні, застеліть лобове скло світловідбиваючою плівкою або газетою. Встановіть в машину терморегулятор. Пийте багато води. Не перевтомлюйтеся.

Слідуючи цим простим порадам, ви можете уникнути неприємностей і зберегти своє здоров'я та здоров'я свого автомобіля під час спеки.

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